Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radlader stößt gegen Fahrrad - 35-Jähriger leicht verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Radladers ist am Mittwochnachmittag (06.10.2021) gegen das Fahrrad eines 35-Jährigen gestoßen, der daraufhin gestürzt ist und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen hat. Der 43-Jährige bog gegen 15.10 Uhr von einer Baustelle in die Leobener Straße ein, um in Richtung Burghaldenstaffel weiterzufahren. An der Kreuzung Leobener Straße/Bregenzer Straße stieß er mit der Palettengabel gegen das Fahrrad des 35-Jährigen, der an einer roten Ampel wartete. Der Radfahrer stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell