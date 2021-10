Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrerin gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 42 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Mittwochmorgen (06.10.2021) am Ferdinand-Leitner-Steg gestürzt und hat dabei leichte Verletzungen erlitten. Die 42-Jährige war gegen 08.30 Uhr auf dem Ferdinand-Leitner-Steg aus Richtung der Staatsoper unterwegs. Als sie nach rechts in Richtung Planetarium abbog, bemerkte sie eine auf ihrer Seite entgegenkommende Pedelec-Fahrerin, die in diesem Moment eine Radfahrerin überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, soll die 42 Jahre alte Frau gebremst haben und im weiteren Verlauf gestürzt sein. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die unbekannte Pedelec-Fahrerin fuhr in Richtung Staatsoper weiter. Zu ihr ist lediglich bekannt, dass es sich um eine korpulente Frau, Ende 30 handeln soll. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu der unbekannten Pedelec-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

