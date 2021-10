Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (05.10.2021) in ein Lebensmittelgeschäft an der Böblinger Straße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 21.00 Uhr und 10.00 Uhr durch ein gekipptes Seitenfenster Zutritt zum Verkaufsraum und stahlen 80 Euro Bargeld, Zigaretten im Wert von 2000 Euro und fünf Haarschneidemaschinen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell