Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart/Göppingen (ots)

Polizeibeamte haben am 23.09.2021 drei Tatverdächtige im Alter von 27, 28 und 28 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche, seit Mitte August geführte Ermittlungen der Kriminalpolizei, führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, mehrere Kilo Kokain und Amphetamin verkauft zu haben. Beamte einer Spezialeinheit nahmen die drei Tatverdächtigen nach einem Rauschgiftgeschäft im Landkreis Göppingen fest und beschlagnahmten dabei fünf Kilogramm Kokain und zwei Kilogramm Amphetamin. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen entdeckten die Ermittler bei einem der 28-Jährigen unter anderem weitere 500 Gramm Kokain, rund 17.000 Euro mutmaßliches Dealergeld sowie zwei Schusswaffen, die nun begutachtet werden müssen. In der Wohnung des 27-Jährigen fanden die Polizisten rund 300 Gramm Marihuana sowie Kleinmengen verschiedener anderer Betäubungsmittel. Bei dem zweiten 28-Jährigen beschlagnahmten die Ermittler eine Vielzahl von Speichermedien, die nun ausgewertet werden müssen. Auch einen VW Tuareg sowie einen Opel Insignia, die als Transportfahrzeuge und Rauschgiftlager genutzt wurden, beschlagnahmten die Beamten. Die beiden 27 und 28 Jahre alten Deutschen sowie der 28-Jährige Kroate wurden am 24.09.2021 einem zuständigen Richter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell