Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Samstagmittag (02.10.2021) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Landhausstraße gekommen. Ein 24-jähriger Hausbewohner bemerkte gegen 12.00 Uhr zunächst Rauch und Flammen in seinem Badezimmer und versuchte den Brand zunächst eigenständig zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schließlich und evakuierte mehrere Bewohner aus ihren Wohnungen. Dabei retteten sie einen 44 Jahre alten Mann mittels Drehleiter aus dem Dachgeschoss sowie einen weiteren Bewohner über das Treppenhaus. Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Die restlichen Hausbewohner konnten das brennende Gebäude eigenständig verlassen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein, die Ermittlungen dauern aktuell jedoch noch an. Im Bereich der Hackstraße sowie der Landhausstraße kam es aufgrund der Löscharbeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

