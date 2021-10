Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Freitagabend (01.10.2021) eine 23 Jahre alte Frau in der Seyfferstraße sexuell bedrängt. Die 23-Jährige war gegen 23.10 Uhr in der Seyfferstraße unterwegs, als der unbekannte Mann sie an der Hüfte packte, zu Boden drückte und in ihren Schritt griff. Als die 23-Jährige sich lauthals zur Wehr setzte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Rötestraße. Der Unbekannte soll eine normale Statur haben, Ende 20 bis Anfang 30 und zirka 180 Zentimeter groß sein. Er trug dunkle Kleidung, vermutlich einen Jogginganzug mit einem roten Streifen an der Seite und eine schwarze Basecap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell