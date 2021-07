Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Handtasche

Rheinbreitbach (ots)

Am Samstagmorgen entwendeten unbekannte Täter aus einem Haus in der Heerstraße in Rheinbreitbach eine Handtasche. Wie der Anzeiger angab, verschafften sich die Täter einen Zugang über die nicht verschlossene Terrassentür des Hauses und entwendeten die Tasche. Es wurden persönliche Dokumente und Bargeld entwendet. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

