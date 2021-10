Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Montag (04.10.2021) an der Mörikestraße in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter drückten zwischen 18.30 Uhr und 20.20 Uhr mutmaßlich eine gekippte Terrassentür auf und durchwühlten die Wohnung. Sie stahlen Armbanduhren sowie Bargeld und Münzen im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

