POL-S: Geldbeutel geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmorgen (04.10.2021) einem 57-Jährigen an der Rotebühlstraße die Geldbörse geraubt. Der Geschädigte wollte gegen 08:20 Uhr die Bäckerei betreten, als der Täter ihm unvermittelt den in der Hand getragenen Geldbeutel entriss. Der Täter flüchtete in Richtung Feuersee, entnahm dabei das Scheingeld von über hundert Euro und ließ die Geldbörse nach wenigen Metern fallen. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 190 bis 200 Zentimeter groß, sportlich-muskulös, mit schwarzen Haaren, die zu einem Dutt gebunden waren. Er trug eine schwarze Jacke mit roten Ärmeln. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

