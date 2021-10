Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen (ots)

Der 24 Jahre alter Fahrer eines weißen VW Up ist am Dienstag (05.10.2021) durch seine Fahrweise aufgefallen, als er mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit von Stuttgart nach Leinfelden-Echterdingen unterwegs war. Der 24-Jährige war gegen 16.30 Uhr auf der Weinsteige in Richtung Degerloch mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und geriet dabei offenbar auf die Gegenfahrbahn. Der VW-Fahrer fuhr dann weiter auf die Bundesstraße 27 bis zur Abfahrt Möhringen. An der Einmündung Nord-Süd-Straße missachtete er offenbar eine rote Ampel, bevor er dann nach links in Richtung Leinfelden-Echterdingen weiterfuhr. In Unteraichen soll er im Meisenweg einen entgegenkommenden grauen Kleinwagen gefährdet haben. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den 24-Jährigen schließlich in Oberaichen. Zeugen und Geschädigte, insbesondere der Fahrer des grauen Kleinwagens, werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße +4971189903400 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell