Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Baustelle und leerstehendes Gebäude- Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Montag oder Dienstag (04./05.10.2021) auf einer Baustelle an der Wernerstraße sowie in ein leerstehendes Gebäude an der Pascalstraße eingebrochen. An der Wernerstraße hebelten Unbekannte zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr eine abgeschlossene Bautür zu einem Lagerraum auf und stahlen dort verschiedene Maschinen. Das Stehlgut hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. An der Pascalstraße brachen Unbekannte gegen 18.30 Uhr in ein leer stehendes Gebäude ein, schlugen dort eine Kamera ab und stahlen diese. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 oder des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell