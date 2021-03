Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lohe - Gegen Baum geprallt - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (3. März), gegen 18.40 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf mit seinem Wagen die Loher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe des "Unteren Mettenweges" von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem total beschädigten Wagen befreien. Der 43-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Da ein Atemalkoholtest 0,9 Promille ergab, wurde bei dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte mehrere Ersthelfer vor Ort. Sofern die Personalien von ihnen noch nicht erfasst worden sind, bittet die Polizei darum, dass sie sich melden sollen. Hierdurch soll geklärt werden, ob sie noch weitere Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. (reh)

