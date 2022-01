Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Strohballen brannten

Lippstadt (ots)

Zum Brand von circa 140 Strohballen kam es am Samstag (1. Januar 2022), gegen 21.30 Uhr, auf einem Feld an der Straße "Unter dem Sauergraben" in Dedinghausen. Ein Zeuge bemerkte kurz zuvor ein Sportmotorrad mit weißer Front, das mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung des Brandortes kam. Ob dies mit dem Brandgeschehen in Verbindung steht, ist jedoch bislang nicht geklärt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Brandstiftung ein. Zeugen, die Angaben zu dem Feuer machen können oder Hinweise auf den Fahrer bzw. die Fahrerin des Motorrades machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

