Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Blumenthal - Mit 1,68 Promille in den Graben

Werl (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am 1. Januar 2022 zu einem Einsatz auf einem Feldweg am Neheimer Weg in der Nähe der Straße "Blumenthal" gerufen. Ein Zeuge hatte gegen 03.20 Uhr eine Autofahrerin gesehen, die in einen Graben gefahren war. Die Beamten stellten bei der 26-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest endete mit 1,68 Promille und der Fahrt zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher und fertigten eine Anzeige. (reh)

