Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Jahreswechsel ohne besondere Vorkommnisse

Kreis Soest (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief der Jahreswechsel ins neue Jahr 2022 relativ ruhig. Die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest hielten sich offensichtlich an die coronabedingten Vorgaben, sodass keine Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt werden konnten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das Einsatzgeschehen für die Polizei in der Silvesternacht relativ überschaubar war. Vereinzelt war es zu Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen gekommen. Darüber hinaus wurden der Leitstelle der Polizei Ruhestörungen gemeldet, die aber nicht über das übliche Maß eines normalen Wochenendes hinausgingen. Zwei Personen mussten in Lippstadt in Gewahrsam genommen werden. Sie haben die Silvesternacht in einer Zelle verbracht und dort ihren Rausch ausgeschlafen. (hn)

