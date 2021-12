Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Verkehrsunfall Hauptstraße/Oststraße

Wickede (ots)

Am Donnerstag (30. Dezember 2021) befuhr gegen 13.25 Uhr eine 76-jährige Autofahrerin aus Menden die Oststraße in Richtung Hauptstraße, um dann nach links in Richtung Menden abzubiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten, 43-jährigen Autofahrer aus Wickede mit seiner 13-jährigen Beifahrerin. Dieser befuhr gerade die Hauptstraße in Richtung Werl. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die 13-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro ein. (reh)

