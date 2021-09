Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfall im Wellbachtal

Ein Dokument

Annweiler am Trifels (ots)

Ein 28-jähriger Motorradfahrer kam am 02.09.21 gegen 11:30 Uhr infolge unangepasster Geschwindigkeit im Wellbachtal auf der Bundesstraße 48 zu Fall. In Richtung Annweiler fahrend stürzte er in einer Linkskurve mit seiner Kawasaki Z 1000, riss zwei Absperrpoller um und kam nach mehreren Metern zum Liegen. Der am Fuß verletzte Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht, am Motorrad entstand ein Sachschaden in niedrigem, vierstelligen Bereich.

