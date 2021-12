Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Oppauer Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 13.12.2021, gegen 05:30 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf der Bannwasserstraße und wollte über die Oppauer Straße in Richtung B9 fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Oppauer Straße in Richtung Brüsseler Ring. An der Kreuzung Oppauer Straße / Bannwasserstraße stießen beide Autofahrer zusammen. Sie verletzten sich und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

