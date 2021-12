Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in zwei Wohnungen

Ludwigshafen (ots)

Am 13.12.2021, gegen 16:00 Uhr verließen die Bewohner einer Wohnung in der Kleestraße ihre Erdgeschoss Wohnung. Als sie gegen 18:10 Uhr wieder in die Wohnung zurückkehrten, stellten sie fest, dass unbekannte Täter die Balkontür aufgehebelt und in der Wohnung mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt hatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Auch im Nachbarhaus brachen vermutlich die gleichen unbekannten Täter zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in die Erdgeschoss Wohnung ein, während die Bewohnerin unterwegs war. Auch hier hebelten sie die Balkontür auf, durchwühlten die Schränke und stahlen Bargeld.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei empfiehlt: Eine gute Sicherung Ihrer Wohnung bzw. Ihres Hauses kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne kostenlos weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention, Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen, Tel.: 0621-963-1151.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell