Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte zerstachen, in der Nacht vom 09.12. auf den 10.12.2021, zwei Reifen eines PKW. Darüber hinaus wurde der Lack zerkratzt. Die Mercedes C-Klasse war in Tatzeitraum in der Stützelstraße abgestellt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

