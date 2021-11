Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Rekener Straße

Autofahrer verliert Kennzeichen bei Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Leicht hat ein flüchtender Autofahrer am Montag (1.11.) der Polizei die Ermittlungen gemacht. An der Unfallstelle konnte zunächst in einer beschädigten Leitplanke das vordere Kennzeichen seines Autos aufgefunden werden; ausgelaufene Betriebsstoffe führten das eingesetzte Team direkt zu seiner Wohnanschrift. Ein Zeuge war um kurz nach 20 Uhr durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam geworden. Bei seiner Nachschau kam ihm ein weißes Auto aus Richtung der Unfallörtlichkeit entgegen. An der Halteranschrift konnte später ein unfallbeschädigtes Auto in einer Garage aufgefunden werden. Der Fahrer erschien einige Zeit später an seiner Wohnanschrift. In seiner Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 53-jährige Dülmener wurde zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellte das Polizeiteam sicher. Den Dülmener erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell