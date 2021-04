Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Flörsheim-Dalsheim - Auto landet im Weinberg

Worms (ots)

Bei Flörsheim-Dalsheim kam gestern auf der Bundesstraße 271 ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und blieb nach ca. 80 m im angrenzenden Weinberg stecken. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 46-Jährige kurz nach 14 Uhr von Ober-Flörsheim kommend in Richtung Flörsheim-Dalsheim und kam nach einer Kurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. An seinem PKW entstand Totalschaden (ca. 4000 Euro) und der Weinberg wurde beschädigt.

