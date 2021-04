Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Glasscheiben in der Bushaltestelle in der Königkreuzstraße in Göllheim beschädigt.

Göllheim (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt der Polizei Kirchheimbolanden am Morgen des 02.04.2021 wurde erneut eine Sachbeschädigung an den Glasscheiben der Bushaltestelle Gutenbergschule festgestellt. In den dortigen Wartehäuschen der Bushaltestelle wurden mehrere Glasscheiben eingeschlagen und beschädigt. Personen waren nicht vor Ort. In der Vergangenheit waren dort wiederholt Glasscheiben mutwillig beschädigt worden. Die Örtlichkeit ist der Polizei als Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, eventuelle Beobachtungen zu diesem Sachverhalt an die Polizei Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352 9110 zu melden.

