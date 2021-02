Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer mit Rauschgift erwischt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag ist einer Polizeistreife in der Mainzer Straße ein Fahrradfahrer aufgefallen. Wie sich später herausstellte stand der 29-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Der Mann lenkte seinen Drahtesel in unsicherer Weise und ohne Licht durch die Nacht. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrradfahrer Rauschgift konsumiert haben könnte. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der 29-Jährige Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin intus. In seinem Rucksack fanden die Polizisten zwei kleine Päckchen mit Haschisch. Fahrrad durfte der Mann nicht mehr fahren. Die Beamten stellten das Rad vorsorglich sicher. Der 29-Jährige musste die Einsatzkräfte zum Altstadtrevier begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Der 29-Jährige blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell