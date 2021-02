Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat im Wald entdeckt

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nähe des Altenhofs hat die Polizei im Wald einen Zigarettenautomaten sichergestellt. Ein Zeuge entdeckte das aufgebrochene Gerät am Donnerstagvormittag. Bei der Bergung unterstütze die Feuerwehr. Wo der Automat fehlt, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

