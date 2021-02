Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gas und Bremse verwechselt

Kaiserslautern (ots)

Ein 42-Jähriger hat am Donnerstag beim Abbiegen von der Mannheimer Straße in die Altenwoogstraße einen Unfall verursacht. Er verwechselte Gas und Bremse. Während des Abbiegens beschleunigte der Wagen des 42-Jährigen plötzlich. Statt langsamer fuhr der Mann mit seinem Auto immer schneller. Am Straßenrand krachte der Pkw gegen einen Blumenkübel und touchierte ein parkendes Fahrzeug. Wie sich herausstellte hat der Fahrer statt auf die Bremse zu treten, das Gaspedal erwischt. Es entstand Sachschaden von mindestens 1.400 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf. Der Verursacher musste ein Verwarnungsgeld bezahlen. |erf

