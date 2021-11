Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Telefonbetrüger rufen wieder an

Ahaus (ots)

Derzeit häufen sich wieder betrügerische Anrufe im Raum Ahaus. Ein Kind oder Enkel benötigt angeblich teure Medikamente, sagt der Anrufer und fordert Geld. Der Unbekannte meldet sich mit dem Namen des Coesfelder Krankenhauses und schildert die angeblich dramatische Situation eines Familienangehörigen. Die Polizei rät an dieser Stelle: "Gehen Sie nicht auf die Forderung ein, beenden Sie das Gespräch umgehend. Je länger das Gespräch dauert, desto mehr kommen Ihnen Zweifel. Das ist das Ziel der Betrüger!" Wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeiwache oder rufen Sie den Notruf 110 an. Nutzen Sie dazu nach Möglichkeit nicht das Gerät, mit dem sie den Anruf der Betrüger entgegengenommen haben. Lassen Sie sich auf keinen Fall von dem Anrufer an eine vermeintlich seriöse Stelle verbinden - an die richtige Polizei verbinden die Täter Sie sicher nicht.

Wie Sie sich vor diesen betrügerischen Telefonanrufen schützen können, können sie hier nachlesen: https://polizei.nrw/senioren

