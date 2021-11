Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bargeld aus Büroraum entwendet

Borken (ots)

In Büroräume eingedrungen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende am Bahnhof in Borken. Die Täter durchsuchten das Innere und entwendeten Bargeld, das sie in einer Kasse vorfanden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

