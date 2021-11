Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Konflikt zwischen Radfahrern und Spaziergänger

Borken (ots)

Massiv bedroht sah sich am Sonntag ein Spaziergänger in Borken-Burlo. Der Mann war gegen 14.30 Uhr auf einem Waldweg im Burlo-Vardingholter Venn unterwegs. Seinen Angaben zufolge kamen ihm zwei Mountainbike-Fahrer entgegen. Einer habe ihn im Vorbeifahren an der Schulter berührt. Als der Spaziergänger ihn daraufhin ansprach, habe der Unbekannte angehalten, ihn verbal bedroht und gestoßen. Als der Geschädigte die Polizei verständigen wollte, habe ihm der Unbekannte das Mobiltelefon aus der Hand gerissen und auf den Boden geworfen. Beide Radfahrer hätten ihn zudem beleidigt.

Von den Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: 1. Person: 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, markantes Kinn, schlank, dunkle kurze Haare; 2. Person: 40 bis 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, grauer kurzer Bart; beide trugen schwarze Kleidung und einen weißen Helm ohne Aufschrift, sprachen akzentfrei deutsch und fuhren jeweils mit einem schwarz lackierten E-Mountainbike; ein Akku hatte eine rote Aufschrift.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell