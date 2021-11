Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mann lag auf der Straße

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat am Sonntagabend ein 60 Jahre alter Mann in Vreden erlitten. Der Vredener lag auf der Lärchenstraße, unweit seines beschädigten Fahrrades, so ein Ersthelfer. Der Zeuge war auf den Verletzten aufmerksam geworden und hatte die Rettungskräfte gegen 21.45 Uhr alarmiert, die den Mann in ein Krankenhaus brachten. Polizeibeamte nahmen in der Atemluft des Verletzten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,7 Promille schließen ließ. Um den Wert exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. An dem Rad entstand leichter Sachschaden. Die vom Zeugen geschilderte Situation sowie die Beschädigungen an dem Fahrrad sprechen für einen Verkehrsunfall ohne fremde Einwirkung. Mutmaßlich ist der 60-Jährige aufgrund des Alkoholkonsums mit seinem Rad gestürzt. Kurze Zeit vorher war der Mann einer Zeugin in Gaxel aufgefallen. Dort lag er auch auf der Straße, mutmaßlich mit dem Rad gestürzt. Er werde nun sein Rad schieben, habe der Gestürzte gesagt, so die Zeugin.

