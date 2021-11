Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Randalierer schlägt zu

Ahaus (ots)

Angesprochen auf den Unfug schlug ein Unbekannter am Sonntagabend in Ahaus auf einen Zeugen ein. Dabei wurde dessen Brille in Mitleidenschaft gezogen. Ein Randalierer hatte gegen 16.50 Uhr aus einer Personengruppe heraus eine Scheibe eines Weihnachtshauses an der Bahnhofstraße beschädigt. Die Täter entfernten sich in Richtung Schlossgarten. Für die zerbrochene Scheibe ist ein großer Mann verantwortlich. Er trug eine Jacke mit Camouflage-Muster. Die Sehhilfe beschädigte ein circa 16 bis 18 Jahre alter, kleiner Jugendlicher mit molliger Figur. Er trug eine dunkle Stoffmütze, eine dunkle Jacke sowie dunkle Nike-Schuhe mit neongrünem Firmenemblem.

Unweit der Bahnhofstraße, auf dem ersten unteren Parkdeck am Domhof, meldete ein Zeuge eine weitere Sachbeschädigung. Dort hatten Unbekannte die Beleuchtungseinrichtung in Teilen zerstört. Ob für diese Verwüstung auch die Personengruppe verantwortlich ist, ist unklar.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

