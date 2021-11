Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Gewässer verunreinigt

Reken (ots)

Gülle ist am Sonntag in Reken aus einem Behälter ausgelaufen und hat ein Gewässer verunreinigt. Dazu kam es auf einem Hof an der Straße Sandheck im Ortsteil Maria Veen. Circa 150.000 Liter Gülle waren dort am frühen Nachmittag ausgetreten, zunächst über einen Acker in einen Entwässerungsgraben geflossen und anschließend in den Heubach. Kräfte der Feuerwehr errichteten eine Gewässersperre. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell