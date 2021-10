Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW bei Parkplatzrempler beschädigt

Preußisch Oldendorf (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Bad Holzhausen bitten die Beamten um Zeugenhinweise.

Zu dem Vorfall, der sich bereits am Dienstag, 19. Oktober zwischen 15.20 Uhr und 15.50 Uhr ereignete, hatte eine Frau ihren grauen Golf auf dem genannten Parkplatz in der Berliner Straße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen Schaden an der Fahrertür. Vom Verursacher fehlte hingegen jede Spur. Die Beamten vermuten, dass der unbekannte Fahrzeugführer beim Ausparken das Auto der Preußisch Oldendorferin touchiert hatte.

Wer Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 bei den Verkehrsermittlern.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell