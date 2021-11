Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Schlägerei vor dem Polizeipräsidium - 27-Jähriger kommt ins Gewahrsam

Duisburg (ots)

Direkt vor dem Polizeipräsidium an der Düsseldorfer Straße begannen am Dienstagnachmittag (2. November, gegen 15 Uhr) Angehörige zweier Familien aufeinander loszugehen. Etwa sechs Personen (fünf Männer zwischen 16 und 44 Jahren und eine 18-jährige Frau) waren in den Tumult verwickelt. Polizisten gingen dazwischen, konnten die Streithähne trennen und einzeln zur Gemütsberuhigung auf die Wache bringen. Alle Beteiligten bekamen im Anschluss Platzverweise, drei von ihnen müssen sich außerdem mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, aber auch wegen Widerstandes gegen die Polizeibeamten auseinandersetzen. Die Fortsetzung der Auseinandersetzung spielte sich kurz darauf auf der Düsseldorfer- in Höhe Curtiusstraße ab: Ein 44-Jähriger aus der Gruppe soll einen bereits im Auto sitzenden 27-Jährigen provoziert haben, woraufhin dieser das Gaspedal durchdrückte und offenbar gezielt auf den 44-Jährigen zufuhr, jedoch kurz vorher auswich. Der 44-Jährige stürzte, verletzte sich aber offenbar nicht. Sein Kontrahent fuhr davon, kam aber wegen des dichten Verkehrs nicht weit. Die Polizei brachte den Mann ins Gewahrsam und schrieb eine weitere Anzeige - dieses Mal wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

