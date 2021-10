Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/Versuchter Einbruch in Baucontainer

Coesfeld (ots)

In einen Baucontainer an der Baustelle des Bahnhofs Dülmen gelangten Unbekannte am Mittwoch (20.10.21) nicht. Zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr warfen sie etwas gegen eine Scheibe. Diese und eine Rolllade wurden beschädigt. Ins Innere gelangten die Täter nicht. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Einbrechern das Leben schwer zu machen, ist möglich: Zum Thema Einbruchschutz informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld. Neben dem Einbruchsschutz umfasst das Beratungsangebot die Gewalt- und Suchtprävention, den polizeilichen Jugendschutz, das Waffenrecht, die Computer- und Internetkriminalität und weitere polizeiliche Themen.

Öffnungszeiten der Dienststelle sind:

Montag: 9 bis 16 Uhr Dienstag: 9 bis 17.30 Uhr Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 9 bis 16 Uhr Freitag: 9 bis 14.30 Uhr sowie jeden zweiten Samstag im Monat von 9 bis 13.30 Uhr

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell