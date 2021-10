Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Schlingermanns Hof/ Schwarzer Skoda Superb beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (20.10.21) einen schwarzen Skoda Superb beschädigt. Zwischen 15.50 Uhr und 16.50 Uhr stand das Auto im Bereich eines Parkplatzes an der Straße Schlingermanns Hof. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

