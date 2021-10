Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Harfelder Weg/ Schilder gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Harfelder Weg eine Ortstafel und ein Schild für die zulässige Höchstgeschwindigkeit gestohlen. Dafür trennten die Täter die Rohrpfosten ab, an denen die Schilder angebracht waren. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (14.10.21) und Dienstag (19.10.21). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

