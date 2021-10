Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/ Lkw und Transporter kollidieren frontal

Coesfeld (ots)

Ein Lastkraftwagen und ein Transporter sind am Mittwochmorgen (20.10.21)auf der Kökelsumer Straße frontal zusammengestoßen. Gegen 7.15 Uhr war der 59-jährige Lkw-Fahrer aus Aachen Richtung Olfen unterwegs. In einer langgezogenen Kurve kam es zur Kollision mit dem Transporter eines 28-jährigen Olfeners, der mit seinem Fahrzeug in Richtung B58 fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte dieses in den Graben.

Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Olfener in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer sowie dessen Beifahrer blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Zur Beobachtung kamen jedoch auch sie mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Olfener Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

