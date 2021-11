Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Rollstuhl eines Achtjährigen gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls am Uettelsheimer See: Unbekannte haben einem Achtjährigen am Samstagabend (30. Oktober, gegen 19:30 Uhr) in Höhe des Parkplatzes an der Elisenstraße offenbar den Rollstuhl gestohlen. Der Junge war mit seinem Vater am See spazieren und hatte den Rollstuhl (Speichenschutz mit Weltraummotiv) kurz stehen gelassen, um ein paar Meter zu gehen. Als Vater und Sohn zurückkehrten, war der Rollstuhl verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35 der Polizei Duisburg zu melden.

