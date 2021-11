Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Frau raubt Erbstück

Duisburg (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Dienstagmittag (2. November, 12 Uhr) auf der Straße Zum Lith in der Nähe zum Friedhof einer Seniorin, die gerade vom Einkaufen kam, eine goldene Uhr vom Handgelenk gerissen. Dabei verletzte sie die 82-Jährige am Arm. Die Duisburgerin erzählte den Polizisten, dass es sich bei der Uhr um ein Erbstück ihres verstorbenen Mannes handelt. Die Kripo sucht jetzt Zeugen, die eine verdächtige Frau beobachtet haben. Sie soll schulterlange, dunkle Haare haben, etwa 1,60 Meter groß und 35 Jahre alt sein. Bekleidet war die Räuberin mit einem blauen Anorak und einer dunklen Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

