Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Ruhestörer landet im Gewahrsam

Duisburg (ots)

Lautstarke Musik aus einer Wohnung an der Röttgersbachstraße rief eine Streifenwagenbesatzung am Montagabend (1. November, 22:30 Uhr) auf den Plan. Der 43-jährigen Bewohner öffnete den Polizisten zwar die Tür, beleidigte sie aber direkt als "Wichser". Er schlug, trat und spuckte in Richtung der Beamten und weil er damit nicht aufhörte, besprühten die Uniformierten ihn mit Pfefferspray. Dann brachten die Polizisten den Duisburger zu Boden und legten ihm Handschellen an. Die Beamten fuhren den Alkoholisierten zur Behandlung ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt auch Blutproben. Anschließend ging es für ihn zur Beruhigung und Ausnüchterung ins Gewahrsam. Zwei eingesetzte Polizisten hatten sich bei dem Widerstand verletzt und waren nach ärztlicher Behandlung nicht mehr dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell