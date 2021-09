Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Von Unbekannten verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein Zeuge meldete am 07.09.2021, gegen 22:20 Uhr, dass es auf einer Grünfläche in der Joseph-Vögele-Straße zu einer Schlägerei komme. Vor Ort konnte lediglich ein verletzter 35-Jähriger angetroffen werden. Er gab an, dass er von mehreren Personen zusammengeschlagen worden sei. Hierbei sei er auch mit Pfefferspay attackiert worden. Angaben zu den Tätern könne er nicht machen.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

