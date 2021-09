Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

In der Birkenstraße beschädigte am 07.09.2021 eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto den parkenden VW einer 19-Jährigen. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr die Person einfach weiter.

Auch in der Karl-Krämer-Straße kam es zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge hatte am 06.09.2021, gegen 16 Uhr, beobachtet, wie die Fahrerin eines silberfarbenen Citroen gegen den parkenden Mazda einer 45-jährigen fuhr und diesen hierdurch beschädigte (Sachschaden etwa 750 Euro).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell