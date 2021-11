Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Fünf beschädigte Autos bei Unfall

Duisburg (ots)

Beim Linksabbiegen ist eine Citroën-Fahrerin am Sonntagmittag (31. Oktober, 14:15 Uhr) mit einem entgegenkommenden Mercedes an der Kreuzung Rheindeichstraße / Grafschafter Straße zusammengestoßen. Der Wagen der 69-Jährigen schleuderte daraufhin gegen den Ford eines 56-jährigen Fahrers, der wiederum mit zwei weiteren Autos kollidierte. Die Frau im Citroen und der Beifahrer (17) im Mercedes verletzten sich bei dem Unfall und kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell