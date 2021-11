Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Auf Straßenbahnschienen ins Schleudern geraten

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin ist am Samstag (30. Oktober) gegen 14 Uhr auf regennassen Straßenbahnschienen in einem Kurvenbereich der Friedrich-Ebert-Straße ins Schleudern geraten. Der Ford prallte gegen einen Verkehrsmast und stieß schlussendlich gegen einen Baum. Die 32 Jahre alte Fahrerin hatte Schmerzen und kam zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ihr Wagen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

