Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Einbrecherbande flüchtet über Garagenhof

Duisburg (ots)

Eine Frau (65) hat am Dienstag (2. November) gegen 18:30 Uhr auf ihrem Heimweg eine Einbrecherbande auf der Flucht beobachtet. Die vier bis sechs Männer seien über einen Garagenhof an der Großenbaumer Allee in der Nähe zur Tauernstraße gerannt. Als die Duisburgerin dann in ihre Wohnung kam, bemerkte sie, dass ihre Gartentüre aufgehebelt und sämtliche Schränke durchsucht worden waren. Ihr fehlt Schmuck und Bargeld. Wer eine verdächtige Männergruppe gesehen hat, kann sich mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 melden.

