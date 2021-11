Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Gartenhaus

Bocholt (ots)

Ein Laptop und Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Bocholt gestohlen. Beides hatte sich in einem Gartenhaus befunden, das auf einem Grundstück am Mörikeweg steht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell