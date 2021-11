Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Spielhalle

Rhede (ots)

In der Nacht zum Samstag schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe einer Spielhalle an der Hardtstraße ein und drangen in das Gebäude ein. In der Halle brachen der oder die Täter mehrere Spielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell