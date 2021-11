Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Autofahrer übersieht Leichtkraftradfahrer

Raesfeld (ots)

Am Samstag wollte ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Leipzig von der Rhader Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 17 Jahre alten Leichtkraftradfahrer aus Raesfeld. Der Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 9.000 Euro.

