POL-OG: Achern, A 5 - Reifen geplatzt

Achern (ots)

Aufgrund eines geplatzten Reifens hat ein 42-jähriger BMW-Fahrer am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er die A 5 in Richtung Basel befuhr. In der Folge prallte der 42-Jährige gegen 21.40 Uhr mit seinem Auto gegen die linke Betonschutzwand. Durch den Aufprall wurde sein Pkw auf den rechten Fahrstreifen abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

/lk

